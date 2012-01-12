Tesla слегка обновила электрокар Roadster
12 января 2012, 08:05ОбществоРОман БОТов
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Американская компания Tesla представила обновленный вариант электрокара Roadster, который в ближайшее время будет снят с конвейера. После этого, производитель начнет подготовку к запуску в серию автомобиля следующего поколения. Появление такой машины на рынке ожидается в следующем году.
Электрокар получил модернизированный электромотор и инвертор, которые теперь лучше защищены от холода и снега, доработанный кондиционер для улучшенного охлаждения салона в жарком климате, ксеноновые фары головного света, другие уплотнители ветрового стекла, позволившие уменьшить шум в салоне, два новых устройства для подзарядки, а также дополнительные варианты окраски кузова.
Обновленные родстеры будут продаваться только в Австралии, а также в странах Европы и Азии.
Электрокар Tesla Roadster вышел на рынок в марте 2008 года. К прошлому году в 31 стране мира было продано в общей сложности 2600 таких автомобилей, которые проехали в сумме около 28 миллионов километров.
Фото: Tesla
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