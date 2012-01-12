Tesla слегка обновила электрокар Roadster

Электрокар получил модернизированный электромотор и инвертор, которые теперь лучше защищены от холода и снега, доработанный кондиционер для улучшенного охлаждения салона в жарком климате, ксеноновые фары головного света, другие уплотнители ветрового стекла, позволившие уменьшить шум в салоне, два новых устройства для подзарядки, а также дополнительные варианты окраски кузова.

Обновленные родстеры будут продаваться только в Австралии, а также в странах Европы и Азии.

Электрокар Tesla Roadster вышел на рынок в марте 2008 года. К прошлому году в 31 стране мира было продано в общей сложности 2600 таких автомобилей, которые проехали в сумме около 28 миллионов километров.