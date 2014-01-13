Audi привезут в Детройт новый Allroad-концепт
13 января 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Концепт трёхдверного внедорожного универсала от Audi будет показан на Детройтском автосалоне, который начнётся уже завтра. На внешность новинки оказал очевидное влияние другой концепт – Audi Sport Quattro, показанный на Франкфуртском автошоу в сентябре 2013-го. На опубликованных фото нового универсала можно различить надпись на молдинге – e-tron.
Его гибридная силовая установка состоит из двух электромоторов и двухлитрового бензинового TFSI суммарной мощностью 408 лошадиных сил.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей