С 12 января Microsoft прекратит поддержку Windows 8

Операционной системе Windows 8, вышедшей осенью 2012 года, так и не удалось завоевать признание среди пользователей, назвавших её второй Vista. Очень малое количество людей и предприятий пользуется данной ОС, поэтому корпорация Microsoft решила с 12 января прекратить её поддержку. Информация об этом была опубликована на официальном веб-сайте разработчика.

Стоит отметить, что версия 8.1, которая представляет собой нечто похожее на сервис-пак, не попадает под данное решение и будет обслуживаться до 2023 года. Пользователям Windows 8, число которых составляет 2% от общего количества владельцев ОС от Microsoft, порекомендовали обновиться до вышеупомянутой модификации или же и вовсе до Windows 10.