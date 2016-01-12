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С 12 января Microsoft прекратит поддержку Windows 8
Сюжеты:
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С 12 января Microsoft прекратит поддержку Windows 8

12 января 2016, 08:25ОбществоMaurice
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