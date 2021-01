12 января в буфете Новосибирского архитектурно-строительного университета случилось возгорание, которое удалось потушить сотрудникам учебного заведения.

Как сообщает atas.info, о происшествии стало известно в соцсетях - очевидцы выложили в них видео. Пожар произошел на кухне университета. Сотрудники попытались выломать дверь в запертое здание, в итоге им удалось попасть в помещение и справиться с возгоранием.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter