Попасть в добрые руки: в Нижнем Тагиле состоится выставка беспородных животных

Выставка состоится на площадке Городского Дворца Молодежи, где также будет организована работа нескольких комплексов. Любой желающий сможет даже попробовать свои силы в искусстве оригами по различным тематическим направлениям - «Весёлые животные» и «Кошки и уход за ними», время проведения которых 13:00 и 14:00 соответственно.