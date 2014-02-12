Попасть в добрые руки: в Нижнем Тагиле состоится выставка беспородных животных
12 февраля 2014, 10:15Общество
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Выставка беспородных животных состоится в Нижнем Тагиле 16 февраля с 12:00 до 17:00. Питомцы общества по защите животных «Зоомир», надо быть уверенным, с нетерпением ждут появления в их жизни новых, заботливых хозяев.
Выставка состоится на площадке Городского Дворца Молодежи, где также будет организована работа нескольких комплексов. Любой желающий сможет даже попробовать свои силы в искусстве оригами по различным тематическим направлениям - «Весёлые животные» и «Кошки и уход за ними», время проведения которых 13:00 и 14:00 соответственно.
На выставке тагильчане смогут бесплатно проконсультироваться с ветеринаром, задать вопросы по правильному содержанию своих новых питомцев. А новинка выставки - сувенирная лавка, где посетители смогут приобрести подарки для своих питомцев.
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