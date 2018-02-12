7 лет тюрьмы грозит жителю Серова за налёт на пункт микрозаймов
12 февраля, 07:30Общество
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В Серове молодой человек отправится под суд за налёт на пункт микрозаймов. В ходе ограбления 29-летний мужчина напал на сотрудницу микрофинансовой организации.
15 января злоумышленник ворвался в офис на улице Льва Толстого. Он ударил сотрудницу офиса кулаком и велел отдать ему деньги. По пути из пункта мужчина выронил коробку с награбленным. Ему удалось собрать часть купюр и убежать. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.
Личность налётчика установили в течение суток. Сообщается, что нападавший был ранее судим, официального места работы у него нет.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы за грабёж с применением насилия, сообщает издание «Вечерний Екатеринбург».
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