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7 лет тюрьмы грозит жителю Серова за налёт на пункт микрозаймов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 лет тюрьмы грозит жителю Серова за налёт на пункт микрозаймов

12 февраля, 07:30Общество
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