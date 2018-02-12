7 лет тюрьмы грозит жителю Серова за налёт на пункт микрозаймов

15 января злоумышленник ворвался в офис на улице Льва Толстого. Он ударил сотрудницу офиса кулаком и велел отдать ему деньги. По пути из пункта мужчина выронил коробку с награбленным. Ему удалось собрать часть купюр и убежать. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.