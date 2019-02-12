Рейтинг регионов России: куда отправиться для создания крепкой семьи?

В настоящее время для мужчины и женщины штамп в паспорте не является основным показателем создания семьи, в то время как несколько десятков лет назад регистрация брака являлась обязательным условием для создания брачного союза.

Статистика ВЦИОМ от 2018 года доказывает разницу во взглядах на семейные отношения между поколениями. Всего 5% россиян в возрасте от 60 лет живут вместе без регистрации брака. Количество жизни вне брака среди молодых людей значительно превышает показатель людей пенсионного возраста. Так, 21% жителей РФ в возрасте от 18 до 24 лет живут вместе без регистрации.

Помимо этого, 46% россиян одобряют совместное проживание без штампа в паспорте, а 38% жителей приравнивают совместное проживание к официальному браку.

1950 vs 2017: как менялось отношение россиян к делам семейным?

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В 1950 году на 1000 человек населения приходилось 12 брачных союзов, в 2017 показатель снизился до 7,1. Переломным моментом стал 2000 год, когда жители РФ стали чаще регистрировать свои отношения. В 2014 кризис заметно подкосил положительный прирост создания семей, и многие браки не были заключены из-за финансовых проблем.

В 1950 году на 1000 граждан было всего 0,5 развода. В 2017 году показатель увеличился в 8,5 раз и составил 4,2 развода. Пик распада семей был зафиксирован с 2001 по 2003 годы.

Соотношение браков и разводов также доказывает большую ценность семейных отношений в 1950 году. На один развод в обществе приходилось 24 брака, в 2017 году показатель составляет 1,69 брака. Стоит отметить, что по сравнению с 2000 годом, где на один развод насчитывается 1,44 брака, показатель 2017 года вырос на 0,25.

Демограф-эксперт Алексей Ракша прокомментировал статистику браков и разводов и отметил, что многие показатели разнятся из-за политического режима в стране. При Сталине, например, разводы были запрещены.

Рейтинг регионов: где самые крепкие семьи?

Рейтинг составлен на основе показателей 2000 и 2017 годов, так как стабильность в экономической и политической сферах возникает именно с начала XXI века.

Статистика составлена на основе соотношения браков и разводов: большее число браков на 1 развод указывает на крепкие узы, а меньшее – на нестабильные семьи.

Наименьшую ценность семейных отношений показала Ленинградская область, где на 1 развод приходится 1,21 брака.

Разница возникла из-за того, что многие жители Ленинградской области желают регистрировать брак и рожать детей в Петербурге, хотя по факту они живут, и дети будут жить в Ленинградской области, прокомментировал показатель Алексей Ракша.

Среди самый перспективных для удачных браков регионов является Магаданская область, где 95% улучшения соотношения браков и разводов. На первой строке по наименьшей перспективности для создания удачного союза находится Республика Ингушетия, где заметно ухудшение соотношения браков и разводов на 82%.

Ингушетия вошла в число лучших и худших ТОПов, так как даже снижение показателя соотнесенности браков и разводов на 82% не выбило регион из тройки лидеров.

Рождаемость и браки: от чего зависит демографический рост?

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В 50-х – 60-х годах XX века рождаемость практически напрямую зависела от количества заключенных семейных союзов. В 2016 году показатель стал разниться, так как кризис отразился на решении семей обзавестись потомством.

Фото: «Новые известия»

Однако Алексей Ракша приравнивает показатель и к религиозным мировоззрениям населения:

В России приблизительно 2% сильно религиозных и воцерковлённых людей. Они дают 4% всех рождений.

Также Ракша считает, что индивидуальные предприниматели с гибким графиком работы могут показывать более высокий рост рождаемости, так как они могут уделять больше времени семье.

Что же касается количества абортов, то к концу 2017 года их число постоянно уменьшается. Какие причины повлекли резкий спад прерывания беременности?

Фото: «Новые известия»