Обвиняемая в смерти ребенка из Нижнего Тагила дала показания на полиграфе
Сегодня, 18:12ОбществоФото: скриншот видео
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45-летняя жительница Екатеринбурга, которая обвиняется в смерти приемного ребенка из Нижнего Тагила, рассказала на полиграфе свою версию случившегося в шоу на Первом канале «На самом деле».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, по версии следствия, обвиняемая вместе с мужем в течение полутора лет избивали ребенка за провинности. На его теле были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины.
Летом 2018 года мальчик в следствии побоев получил закрытую черепно-мозговую травму, после которой женщина не обратилась в больницу и не оказала медицинской помощи в домашних условиях. От полученной травмы ребенок скончался на месте. Женщина свою вину отрицает.
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В шоу «На самом деле» обвиняемая, которую подключили к «детектору лжи», рассказала, что в тот день произошел несчастный случай —ребенок упал в ванной и ударился головой. Также женщина утверждает, что мальчик имел ряд тяжелых заболеваний, которые усугубили травму головы.
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