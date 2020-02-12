Обвиняемая в смерти ребенка из Нижнего Тагила дала показания на полиграфе

Напомним, по версии следствия, обвиняемая вместе с мужем в течение полутора лет избивали ребенка за провинности. На его теле были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины.

Летом 2018 года мальчик в следствии побоев получил закрытую черепно-мозговую травму, после которой женщина не обратилась в больницу и не оказала медицинской помощи в домашних условиях. От полученной травмы ребенок скончался на месте. Женщина свою вину отрицает.

В Екатеринбурге женщину будут судить за насилие над опекаемым ребенком