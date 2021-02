В Нижнем Тагиле с 11 февраля отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Постановление администрации Нижнего Тагила от 19 января признано утратившим силу. Особый режим был введен для предупреждения пожаров и их последствий, обеспечения безопасности горожан, сохранения имущества муниципалитета, граждан и организаций. Напомним, во время действия режима проводились разъяснительная работа с населением, рейды в частном секторе и патрулирование пожароопасных мест. В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим

