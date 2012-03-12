На Новорижском шоссе произошло пять ДТП подряд

В самой крупной аварии пострадали сразу десять автомобилей. В результате одного из ДТП Жигули вылетели с трассы, автомобиль перевернулся. Как сообщили в подмосковном управлении ГИБДД, несколько человек получили ушибы и травмы различной тяжести. О жертвах не сообщается. Движение на отрезке, где произошли ДТП, затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобили движутся со скоростью около 30 километров в час, в то время как на других участках трассы скорость выше.