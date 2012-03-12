Школьники Свердловской области написали письма известным спортсменам

Как сообщает региональное отделение ФГУП «Почта России», высокуюактивность проявили школьники из Качканара, Камышлова и Екатеринбурга.Чаще других спортсменов школьники писали письма фигуристу ЕвгениюПлющенко, гимнастке Алине Кабаевой, пловцу Александру Попову,биатлонистам Ольге Зайцевой и Сергею Чепикову.