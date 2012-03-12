Школьники Свердловской области написали письма известным спортсменам
12 марта 2012, 14:32Общество
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В адрес регионального оргкомитета конкурса «Лучший урок письма-2012» поступило более 80 сочинений эпистолярного жанра от свердловских школьников, адресованных известным спортсменам и олимпийским чемпионам.
Как сообщает региональное отделение ФГУП «Почта России», высокуюактивность проявили школьники из Качканара, Камышлова и Екатеринбурга.Чаще других спортсменов школьники писали письма фигуристу ЕвгениюПлющенко, гимнастке Алине Кабаевой, пловцу Александру Попову,биатлонистам Ольге Зайцевой и Сергею Чепикову.
Не остались безвнимания и известные советские спортсмены. Свои письма школьникиадресовали Владиславу Третьяку, Анатолию Карпову, Шаваршу Карапетяну.Стоит отметить отдельно письма, адресованные спортсменам-паралимпийцамЕвгению Волосникову и Иреку Зарипову.
Авторы лучших работ будут награждены накануне 9 октября - Международного дня почты.
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