Континентальный Кубок по прыжкам с трамплина: как добраться из города до «летающих лыжников». Расписание
Уже в эти выходные на комплексе трамплинов горы Долгая состоится грандиозное спортивное событие – Континентальный Кубок по прыжкам с трамплинов среди мужчин. Уже заявлено более 10 команд-участниц.
Несомненно, предстоит интереснейшее соревнование. Кстати, покрытие будет снежное, а не искусственное. Тагильчане и гости города наверняка захотят своими глазами увидеть прыжки с трамплина, так в особом режиме организован транспорт в дни соревнований из всех районов города Нижний Тагил.
Тагильчане и даже гости города весьма радушно реагируют на такие крупные соревнования. На предыдущих этапах наши зрители с достаточным рвением поддерживали российских и иностранных спортсменов. Вообще, всё прошло на довольно высоком уровне, большинство спортсменов и тренерский состав остались довольны организацией мероприятия.
Кстати, напоминаем программу соревнований на каждый день:
Расписание:
Дзержинский район
|15 марта
|11:00
|- Машиностроительный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а) - комплекс трамплинов г. Долгая;
- остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая
- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.)
- остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая
- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.)
Тагилстроевский район:
- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - остановка ДК НТМК - остановка Торговый центр «Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая
- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная остановка трамвая (ул. Металлургов)
- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - остановка ДК НТМК - остановка Торговый центр «Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая
- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная остановка трамвая (ул. Металлургов)
Ленинский район
|15 марта
|11:00
|- кинотеатр «Современник» - комплекс трамплинов г. Долгая
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