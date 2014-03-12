Континентальный Кубок по прыжкам с трамплина: как добраться из города до «летающих лыжников». Расписание

Несомненно, предстоит интереснейшее соревнование. Кстати, покрытие будет снежное, а не искусственное. Тагильчане и гости города наверняка захотят своими глазами увидеть прыжки с трамплина, так в особом режиме организован транспорт в дни соревнований из всех районов города Нижний Тагил.

Тагильчане и даже гости города весьма радушно реагируют на такие крупные соревнования. На предыдущих этапах наши зрители с достаточным рвением поддерживали российских и иностранных спортсменов. Вообще, всё прошло на довольно высоком уровне, большинство спортсменов и тренерский состав остались довольны организацией мероприятия.

Кстати, напоминаем программу соревнований на каждый день:

Расписание:

Дзержинский район

15 марта 11:00 - Машиностроительный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а) - комплекс трамплинов г. Долгая;

- остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая

15 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - Машиностроительный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а)

- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.)

16 марта 10:00 - Машиностроительный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а) - комплекс трамплинов г. Долгая;

- остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.) - комплекс трамплинов г. Долгая

16 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - Машиностроительный техникум (пр. Вагоностроителей, 14а)

- комплекс трамплинов г. Долгая - остановка «Танкостроителей» (Ленинградский пр.)

Тагилстроевский район:

- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - остановка ДК НТМК - остановка Торговый центр «Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая 15 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - Физкультурно Оздоровительный Комплекс (ул. Тагилстроевская,2)

- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) 16 марта 10:00 - Физкультурно Оздоровительный Комплекс (ул. Тагилстроевская,2) - комплекс трамплинов г. Долгая

- конечная остановка трамвая (ул. Металлургов) - остановка ДК НТМК - остановка Торговый центр «Самсунг» - комплекс трамплинов г. Долгая 16 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - Физкультурно Оздоровительный Комплекс (ул. Тагилстроевская, 2)

- комплекс трамплинов г. Долгая - конечная остановка трамвая (ул. Металлургов)

Ленинский район

15 марта 11:00 - кинотеатр «Современник» - комплекс трамплинов г. Долгая

15 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - кинотеатр «Современник»

16 марта 10:00 - кинотеатр «Современник» - комплекс трамплинов г. Долгая

16 марта 15:30 - комплекс трамплинов г. Долгая - кинотеатр «Современник»