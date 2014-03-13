В Сети появились снимки загадочного Chevrolet Corvette
В распоряжении издания LSXtv оказались фотографии неизвестной модификации суперкара Chevrolet Corvette текущего поколения. Автомобиль был заснят одним из читателей сайта неподалеку от американского города Оклахома-Сити.
Автор снимков сначала подумал, что перед ним закамуфлированный тестовый вариант самого мощного серийного «Корвета» – Z06, который поступит в продажу в США в начале 2015 года. Затем он предположил, что обвес кузова увиденного автомобиля слишком узок для «заряженного» варианта.
Также журналисты издания отметили, что задние фонари машины выполнены в стилистике предсерийных «Корветов», а в багажнике размещены дополнительные источники питания. По их мнению, Chevrolet в настоящий момент может тестировать один из первых «мулов» экстремальной дорожной версии суперкара. Предполагается, что она, как и подобные машины предыдущего поколения, получит индекс ZR1.
Версия Z06 отличается от обычного «Корвет» более мощной силовой установкой: здесь 6,2-литровый двигатель V8 развивает не 461 лошадиную силу, а 625 сил. Кроме того, существует трековая версия с индексом R, предназначенная для участия в гоночных сериях.