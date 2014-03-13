В Сети появились снимки загадочного Chevrolet Corvette

Автор снимков сначала подумал, что перед ним закамуфлированный тестовый вариант самого мощного серийного «Корвета» – Z06, который поступит в продажу в США в начале 2015 года. Затем он предположил, что обвес кузова увиденного автомобиля слишком узок для «заряженного» варианта.

Также журналисты издания отметили, что задние фонари машины выполнены в стилистике предсерийных «Корветов», а в багажнике размещены дополнительные источники питания. По их мнению, Chevrolet в настоящий момент может тестировать один из первых «мулов» экстремальной дорожной версии суперкара. Предполагается, что она, как и подобные машины предыдущего поколения, получит индекс ZR1.