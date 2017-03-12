Осужденная стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян приговорена к одному году исправительных работ
12 марта 2017, 12:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мара Багдасарян призналась в том, что она купила поддельный больничный лист в интернете, чтобы избежать исправительных работ, назначенных согласно обвинительному приговору, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, скандально известная автогонщица много раз нарушала ПДД, за что задерживалась полицейскими и получала различные наказания.
На этот раз Мара, чтобы избежать наказания в виде исправительных работ решила купить «липовый» больничный в интернете. На заседании суда она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Девушка объяснила, что до этого она ни разу не брала больничный и на самом деле не знала, где его нужно брать.
10 марта стритрейсерше предъявлено еще одно обвинение – в подлоге документов. К многочисленным штрафам и задержаниям девушке добавят дополнительный сроке в виде исправительных работ: судья не поверил в искренность раскаяния Мары.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьнарушениеРоссияпроверкаавтосудМосквабезопасностьуголовное делозаконприговоробвинительный приговоробвинениегонкиподдельные документыисправительные работыдокументбольничный листстритрейсерыосужденнаяБагдасарянавтогонки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей