Осужденная стритрейсерша из Нижнего Тагила Мара Багдасарян приговорена к одному году исправительных работ

На этот раз Мара, чтобы избежать наказания в виде исправительных работ решила купить «липовый» больничный в интернете. На заседании суда она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Девушка объяснила, что до этого она ни разу не брала больничный и на самом деле не знала, где его нужно брать.