Уборка снега с крыш домов находится под контролем у администрации Нижнего Тагила

Чисткой крыш жилых домов от снега занимаются управляющие компании. Администрации районов Нижнего Тагила контролируют качество и своевременность проводящихся работ.

В администрации Дзержинского района еженедельно проходят совещания с главами управляющих компаний, также в них принимает участие районная прокуратура. Наши специалисты почти ежедневно обходят район, особенно те улицы, на которых жилые дома стоят рядом с тротуарами, рассказал редакции TagilCity.ru глава Дзержинского района Александр Ревенко.

На основании таких проверок администрация района выдает управляющим компаниям уведомления о необходимой расчистке наледи и ликвидации сосулек с кровли. За неисполнения в адрес тагильских УК составляются административные протоколы с последующей передачей в прокуратуру.

Жители города также могут сообщить об опасных наледях на крышах через систему «Городской контроль» на сайте администрации или обратиться в районную администрацию.

Жилфонд достаточно большой. Самое главное это вовремя увидеть наледи на крышах, особенно там, где ходят люди. Работу по расчистке кровли не так просто провести в кратчайшие сроки. Нужно подготовить площадку для спецтехники. Не везде может заехать вышка, поэтому УК нанимают промышленных альпинистов, подчеркнул Александр Ревенко.