Уборка снега с крыш домов находится под контролем у администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле установилась плюсовая дневная температура, и крыши домов стали опасны из-за схода с них снега и наледи. В связи с этим коммунальные службы города начали активную чистку кровель.
Чисткой крыш жилых домов от снега занимаются управляющие компании. Администрации районов Нижнего Тагила контролируют качество и своевременность проводящихся работ.
В администрации Дзержинского района еженедельно проходят совещания с главами управляющих компаний, также в них принимает участие районная прокуратура. Наши специалисты почти ежедневно обходят район, особенно те улицы, на которых жилые дома стоят рядом с тротуарами, рассказал редакции TagilCity.ru глава Дзержинского района Александр Ревенко.
На основании таких проверок администрация района выдает управляющим компаниям уведомления о необходимой расчистке наледи и ликвидации сосулек с кровли. За неисполнения в адрес тагильских УК составляются административные протоколы с последующей передачей в прокуратуру.
Жители города также могут сообщить об опасных наледях на крышах через систему «Городской контроль» на сайте администрации или обратиться в районную администрацию.
Жилфонд достаточно большой. Самое главное это вовремя увидеть наледи на крышах, особенно там, где ходят люди. Работу по расчистке кровли не так просто провести в кратчайшие сроки. Нужно подготовить площадку для спецтехники. Не везде может заехать вышка, поэтому УК нанимают промышленных альпинистов, подчеркнул Александр Ревенко.
При наличии угрозы схода снега с крыши, УК обязано огородить опасный участок дома. Также на подъездах должны висеть объявления с предупреждением о том, что нельзя близко к дому ставить транспортные средства.