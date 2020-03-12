Для домов в посёлке Уралец под Нижним Тагилом ищут управляющую компанию
Сегодня, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
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Для ведомства 10 многоквартирными домами в посёлке Уралец объявлен конкурс по отбору управляющей компании. Соответствующее постановление администрации размещено на официальном сайте Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В ведении управляющей компанией будут дома посёлка Уралец № 3, 36, 38, 40 и 42 на улице Ленина, дома № 19, 30, 32 и 34 на улице Трудовая, а также дом № 26 на улице Учительская. Договор управления заключается на три года.
Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина. Срок контроля — 15 июня.
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