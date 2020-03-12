Для домов в посёлке Уралец под Нижним Тагилом ищут управляющую компанию

В ведении управляющей компанией будут дома посёлка Уралец № 3, 36, 38, 40 и 42 на улице Ленина, дома № 19, 30, 32 и 34 на улице Трудовая, а также дом № 26 на улице Учительская. Договор управления заключается на три года.