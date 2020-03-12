Минэнерго: надо загружать неиспользуемые сейчас энергетические мощности

Сергей Лукин посетовал на факторы, сдерживающие рост объемов жилищного строительства. Одним из них являются ограничения, которые накладываются номинальным отсутствием свободных энергетических мощностей. Эта проблема плохо сказывается на национальном проекте «Жилье и городская среда».

В наше время неиспользуемый резерв мощности равен 60% от общего объема. В результате тарифы между потребителями перераспределяются. В стране возводятся невостребованные объекты сетевого хозяйства. Как следствие, цены на электричество постоянно растут, сообщил сенатор.

Глава Министерства энергетики Российской Федерации рассказал о необходимости внесения исправлений в закон. Сегодня каждая заявка, поступившая от потребителя, в обязательном порядке должна выполняться. Но почему-то никто не контролирует заказчика. Случается так, что заказчик не потребляет электричество возведенной инфраструктуры.

Услуги по передаче электроэнергии оплачиваются, исходя из фактического потребления мощности. Одновременно с этим траты на содержание неиспользуемых сетей перекладываются на других потребителей, жалуется Александр Новак.

Чтобы исправить ситуацию, надо начинать эксплуатировать неиспользуемые на данный момент мощности. Новую инфраструктуру можно возводить только тогда, когда она действительно необходима. Чиновникам нужно изменить нормативную базу. К сведению стоит принять два важных момента, пишут «Новые известия».

Во-первых, придется ужесточать ответственность за заявки, отправленные потребителем в сетевую компанию (принцип «бери или плати»). Если объект не возведут, а сетевая компания построит инфраструктуру, которая станет стоять без дела, заявитель должен сам оплачивать ее содержание. Это нововведение может заработать уже в начале 2025 года.

Также необходимо повысить эффективность использования уже возведенных сетей. Для этого надо заставить потребителей отказаться от излишков резервов мощности, если они платили за их создание в рамках технического присоединения, однако не увеличили энергопотребление и не оплачивают содержание построенных и неиспользуемых сетей.