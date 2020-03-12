NBA приостановила серию игр из-за заразившихся коронавирусом игроков
Сегодня, 17:22ОбществоФото: pixabay.com
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Национальная баскетбольная лига приостановила проведение нынешнего сезона из-за того, что двое игроков заболели коронавирусом COVID-19, сообщает Sports.
Положительные результаты оказались у игроков «Юта Джаз» Руди Гобера и Эмануэля Мудиай. Матч «Оклахома» — «Юта» был отменен в последний момент. На игру пришли 18 тысяч болельщиков.
Остальные игроки команды проведут ночь на стадионе, пока им не позволено покидать арену. Источник заражения центрового Руди Гобера пока не установлен, однако известно, что недавно он общался с людьми, прибывшими из Франции.
Напомним, сегодня, 12 марта, стало известно, что коронавирусом заболели актер Том Хэнкс и его жена.
Актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом
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