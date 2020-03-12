NBA приостановила серию игр из-за заразившихся коронавирусом игроков

Положительные результаты оказались у игроков «Юта Джаз» Руди Гобера и Эмануэля Мудиай. Матч «Оклахома» — «Юта» был отменен в последний момент. На игру пришли 18 тысяч болельщиков.

Остальные игроки команды проведут ночь на стадионе, пока им не позволено покидать арену. Источник заражения центрового Руди Гобера пока не установлен, однако известно, что недавно он общался с людьми, прибывшими из Франции.