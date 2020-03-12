При этом президент отметил, что нет доказательств тому, что Ходорковский убивал сам. Однако, по мнению Путина, сотрудники службы безопасности, которые совершили преступления, могли действовать по его указанию.

Напомним, Ходорковский был приговорен к девяти годам тюрьмы в 2005 году за уклонение от налогов. Второе уголовное дело на главу ЮКОСа завели по подозрению в хищении, тогда Ходорковский получил 14 лет. Позже приговор смягчили до 11 лет.