Си Цзиньпин проконтролировал в Ухани санитарно-эпидемиологическую обстановку

Как сообщает russian.cri.cn, КНР понадобилось менее двух месяцев для достижения переломного периода в борьбе с эпидемией коронавируса. Приезд Си Цзиньпина оказался очень важным для местного населения и врачей, ежедневно проводящих борьбу с COVID-19.

Как считает заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, поездка китайского главы говорит о том, что для Коммунистической партии страны жизни граждан - самое важное. Подтверждение этой мысли еще больше вдохновит население вести борьбу с вирусом, убежден эксперт.

Сегодня медики, работающие в самом эпицентре вспышки коронавируса, спасают уже заразившихся людей и предупреждают заражение на общественном уровне. Первым делом Си Цзиньпин прибыл в госпиталь «Хошэньшань», где встретился с медперсоналом первой линии и выразил свое восхищение. «Все вы в моем сердце! Вы для меня – самые прекрасные из людей!» – заявил глава Китая.

Помимо госпиталя, Си Цзиньпин проинспектировал жилые территории Уханя и проверил санитарно-эпидемиологическую обстановку. Он выразил благодарность людям, проживающим в провинции Хубэй, за их самоотверженность и большой вклад в борьбу с коронавирусом.