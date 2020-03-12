Социальную направленность поправок в основной закон отметила партия «Единая Россия»

Kursdela.biz пишет, что в работе активно участвовал Владимир Путин, а партия «Единая Россия» также внесла свой вклад на уровне регионов и в Госдуме.

Андрей Турчак подчеркнул, что предложенные поправки носят в первую очередь социальный характер. К примеру, дети становятся важнейшим приоритетом госполитики. Правительство наделяют полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи.

Поправки обеспечивают индексацию пенсий и иного рода выплат не реже одного раза в год. Изменения закрепляют и право человека на получение доступной и качественной медпомощи, а также минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской области, заместитель секретаря свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова сообщила, что вопрос о поправках в конституцию депутаты рассматривали на заседании фракции. По ее словам, преимущественное значение конституционных изменений повысит гражданскую правовую культуру. К двадцатипятилетию Конституции РФ ВЦИОМ провел исследование среди молодых людей. Только шесть процентов опрошенных ответили, что хорошо знают основные положения, а двадцать три процента не представляют себе содержание главного закона страны. Необходимо четкое понимание госустройства, а также всех прав и обязанностей.