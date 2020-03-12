В Нижнем Тагиле создана комиссия по отбору домов культурного наследия для капремонта

С предложением о создании комиссии выступил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила Павел Ивушкин. По его словам, юридическим лицам, то есть управляющим компаниям, будут предоставляться субсидии на разработку проектно-сметной документации многоквартирных домов, отнесённых к объектам культурного наследия. В дальнейшем проекты будут заявляться в программу по капремонту.

Так как дома являются объектами культурного наследия, выполнение капремонта за счёт Фонда капитального ремонта через регионального оператора не представляется пока возможным. Это дорогостоящие работы и там необходимо получить ряд документов. В бюджете города заложены средства на эти мероприятия. Создаем комиссию, чтобы заявиться потом на программу по капитальному ремонту, сказал Ивушкин.

По его словам, в Нижнем Тагиле находится 11 МКД, отнесённых к культурному наследию: на улицах Ильича, Кирова, Ленина, а также на Красном Камне.