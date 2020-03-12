В Нижнем Тагиле создана комиссия по отбору домов культурного наследия для капремонта
Сегодня, 12 марта, на заседании городской думы Нижнего Тагила была создана комиссия по проведению отбора многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия народов Российской Федерации. В нее вошли депутаты Игорь Темнов, Николай Атаманкин и заместитель председателя гордумы Игорь Базилевич.
С предложением о создании комиссии выступил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила Павел Ивушкин. По его словам, юридическим лицам, то есть управляющим компаниям, будут предоставляться субсидии на разработку проектно-сметной документации многоквартирных домов, отнесённых к объектам культурного наследия. В дальнейшем проекты будут заявляться в программу по капремонту.
Так как дома являются объектами культурного наследия, выполнение капремонта за счёт Фонда капитального ремонта через регионального оператора не представляется пока возможным. Это дорогостоящие работы и там необходимо получить ряд документов. В бюджете города заложены средства на эти мероприятия. Создаем комиссию, чтобы заявиться потом на программу по капитальному ремонту, сказал Ивушкин.
По его словам, в Нижнем Тагиле находится 11 МКД, отнесённых к культурному наследию: на улицах Ильича, Кирова, Ленина, а также на Красном Камне.
Комиссия будет проводить отбор домов, которые заявятся на разработку проекта капитального ремонта. Как сказал Ивушкин, софинансирование собственников является обязательным условием. Управляющая компания будет действовать от лица жителей, голосующих на общем собрании.