Качество жизни и социального обеспечения смогут оценить жители Нижнего Тагила

Отмечается, что первостепенную важность для достоверности результатов носит количество опрошенных. По результатам органы федеральной власти будут составлять рекомендации исполнительным властям. Будут даны правильные и приоритетные направления развития той или иной области, а также возможное участие в федеральных программах.