Минтруд предлагает проверять семьи на бедность

Минтруд РФ предлагает ограничить выплату детских пособий «подозрительно бедным семьям». В ведомстве хотят внимательнее проверять семьи, которые долго не работают, но имеют при этом много движемого и недвижемого имущества.

Как пишет телеграм-канал “Мейстер”, государство хочет адресно помогать тем семьям, которые имеют прозрачные источники дохода. Узнать материальное положение граждан, имеющих серые зарплаты невозможно, поэтому власти предлагают смотреть на косвенные признаки достатка. Однако авторы канала отметили недостатки в предложении Минтруда. Что если провинциальная семья имеет два фамильных дома в глухой деревне? А что, если в регионе высокий уровень безработицы и почти невозможно нормально трудоустроиться? Подобные моменты должны приниматься во внимание, иначе в борьбе с теневиками можно задеть семью с настоящим проблемами.

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