«Россети» вернули электричество в дома жителей Дагестана

Сейчас специалисты филиала «Дагэнерго» делают все, чтобы как можно оперативнее восстановить точечные нарушения подачи электричества в потребительской сети 0,4 кВ, пишет Dag.aif.ru.
Члены бригад филиала «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и готовы к реагированию на обусловленные непогодой нештатные ситуации на объектах энергоструктуры региона.
Сообщать о нарушениях в подаче энергии и о повреждениях энергетических объектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.