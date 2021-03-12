«Россети» вернули электричество в дома жителей Дагестана

«Россети» вернули электричество в дома жителей Дагестана

Сегодня, 20:31ОбществоФото: pixabay.com
Предприятие «Россети Северный Кавказ» к 15.30 по Москве смогло восстановить нарушенное по причине снегопада энергоснабжение в Дагестане по основной сети 6-10 кВ.

Сейчас специалисты филиала «Дагэнерго» делают все, чтобы как можно оперативнее восстановить точечные нарушения подачи электричества в потребительской сети 0,4 кВ, пишет Dag.aif.ru.

Члены бригад филиала «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и готовы к реагированию на обусловленные непогодой нештатные ситуации на объектах энергоструктуры региона.

Сообщать о нарушениях в подаче энергии и о повреждениях энергетических объектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.

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