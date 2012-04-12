ЕГЭ станет двухуровневым?

Кузьминов заметил, что такая система есть в Англии, и она очень удобна. Так, если школьник сдает непрофильный предмет – русский язык на матмех – логичнее выбрать базовый уровень.

По мнению ректора ВШЭ, сейчас во многих школах преподают не сам предмет, а технологию сдачи ЕГЭ.

Учим мимикрии, а не творчеству считает Кузьминов.