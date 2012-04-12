ЕГЭ станет двухуровневым?
12 апреля 2012, 10:01ОбществоЕвгения
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Владимир Филиппов, ректор РУДН, выступил с новым предложением по преобразованию единого госэкзамена. Его инициативу поддерживает и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Предлагается «разбить» ЕГЭ на два типа сложности. Например, уровень А – это, условно говоря, нынешняя часть С. Уровень Б – части А и В. Выпускник может выбрать любой уровень, однако, если он возьмет самый сложный, то рискует с ним не справиться. В то же время, он будет освобожден от базовой части.
Кузьминов заметил, что такая система есть в Англии, и она очень удобна. Так, если школьник сдает непрофильный предмет – русский язык на матмех – логичнее выбрать базовый уровень.
По мнению ректора ВШЭ, сейчас во многих школах преподают не сам предмет, а технологию сдачи ЕГЭ.
Учим мимикрии, а не творчеству считает Кузьминов.
Появление уровней сложности вынудит поменять образовательные программы и повысит интерес к предмету как у учеников, так и у преподавателей, которые нередко сами обладают посредственными знаниями.
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