В Шанхае стартовал третий этап Формулы-1

В условиях подсыхающего асфальта быстрейшим оказался Льюис Хэмилтон, показавший результат 1:37.106. Более секунды пилоту McLaren уступил Нико Росберг, представляющий Mercedes AMG, причем немец преодолел свой лучший круг на промежуточных покрышках. Третьим стал партнер Росберга Михаэль Шумахер, а следом за ними в турнирной таблице расположились Серхио Перес и Камуи Кобаяси на Sauber. По ходу тренировки японец также использовал промежуточную резину, тогда как Перес с Шумахером перешли на слики. Пилоты чемпионского коллектива Red Bull Марк Уэббер и Себастьян Феттель стали шестым и седьмым соответственно – оба спортсмена опередили Дженсона Баттона на McLaren. Первую десятку замкнули гонщики Scuderia Toro Rosso Дэниэл Риккардо и Жан-Эрик Вернь. Лидер чемпионата Фернандо Алонсо остался одиннадцатым. Россиянин Виталий Петров в свободных заездах не участвовал, уступив свою машину резервисту команды Caterham Гидо ван дер Гарде. Голландец завершил тренировку на 19-й позиции, полторы секунды проиграв напарнику Хейкки Ковалайнену. Сам финн разместился на 16-й строчке. В отличие от большинства участников, гонщики Lotus не смогли улучшить результаты, показанные в первой фазе тренировки. В итоге, Роман Гросжан занял 17-е место, а чемпион мира 2007 года Кими Райкконен и вовсе стал последним, уступив лучшему времени более 13 секунд. Вторая часть свободных заездов Гран-при Китая начнется в 10 утра в пятницу, 13 апреля. Гонка на трассе в Шанхае намечена на воскресенье, 15 апреля – старт запланирован на 11 утра по московскому времени.