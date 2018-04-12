«Библионочь-2018» в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки
20 апреля в 19:00 в Центральной городской библиотеке пройдет «Библионочь-2018». Здесь в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки.
В том году темой «Библионочи» стало празднование 100-летия библиотеки. Для посетителей будут организованы экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием.
В студии звукозаписи можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – например, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. В одном из залов будут представлены старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов.
Юных читателей ждут кукольные спектакли и чтение сказок, мастер-классы по изготовлению волшебной палочки и черлидингу, конкурс кричалок и рисование песком.
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