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Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)

12 апреля, 08:30Общество
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