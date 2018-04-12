Сотрудники тагильского военкомата награждены в честь 100-летия ведомства (ФОТО)
12 апреля, 08:30Общество
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В Нижнем Тагиле 11 апреля состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили сотрудников городского военкомата. Встреча состоялась в связи с празднованием 100-летия основания военкоматов России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Награждение провел заместитель мэра Нижнего Тагила Валерий Суров. Он вручил начальнику военкомата Александру Вострилову грамоту, а сотрудникам ведомства благодарности.
Он отметил:
Вы выполняете важную миссию, проводя строгий отбор в ряды российской армии, поэтому можно смело сказать, что вы стоите на рубеже обороноспособности нашей страны.
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Фото: официальный сайт города
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