54 сотрудника свердловского Минобразования скрыли доходы и имущество

Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в Министерстве образования и подведомственных учреждениях. В ходе проверки выявлен ряд нарушений. В частности, выявлено неполное или недостоверное предоставление сведений о доходах и имуществе сотрудниками министерства, а также сотрудниками организаций общего и профессионального образования. Имели место факты сокрытия сведений об имуществе супругов сотрудников учреждений образования.

Например, начальник отдела министерства в справках о доходах супруги за 2016-2017 годы не представил сведения о принадлежащем ей земельном участке площадью 800 квадратных метров и квартире площадью 93,7 квадратных метра. Главный специалист министерства сокрыл сведения о земельном участке площадью 1,8 тысячи квадратных метров, в декларации за 2017 год не указал банковский доход.

В ряде подведомственных министерству образовательных учреждений близкие родственники руководителей работали в их подчинении, также им выделялись стимулирующие выплаты.