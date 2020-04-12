Свердловских работодателей обязали доставлять сотрудников до места работы

В частности, перед началом работы всем сотрудникам необходимо измерить температуру бесконтактным способом и обработать руки антисептиком.

Ежедневно должна будет проводиться уборка с дезинфицирующими средствами. Помещение, где находятся работники в течение дня должно проветриваться, воздух в нем обеззараживаться.

Также работодатель должен сократить контакты между сотрудниками. Отстранить или перевести на удаленную работу людей старше 65 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных.

Кроме того, работoдатель дoлжен обeспечивать дoставку сoтрудников до рaбочего места.