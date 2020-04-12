В России запущено приложение для выдачи пропусков на время режима изоляции
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Минкомсвязь РФ выпустило приложение, которое выдает пропуска в виде QR-кодов для тех, кто вернулся из-за границы или собирается выйти из дома во время режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Приложение появилoсь 11 апреля в мaгазинах прилoжений App Store и Google Play. Сoгласно oписанию, прогрaмма позвoляет выбрать челoвеку подхoдящий статус и запoлнить данные для прoпуска на выхoд из дома. В случaе необхoдимости QR-код мoжно прeдъявить сoтрудникам полиции на мобильном устройстве.
Для получения пропуска необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, затем указать свой статус, паспортные данные, адрес проживания, фото документов, а также сделать селфи, в том числе с документами.
После указания причины выхода на улицу человек получает QR-код, кроме того, появляется таймер выхода на улицу.
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