АВТОВАЗ и РОСНЕФТЬ подписали соглашение о сотрудничестве
ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «НК «Роснефть» подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на совместную реализацию программы по внедрению перспективной продукции ОАО «НК «Роснефть» в технологию производства моделей LADA.
Соглашение предполагаетдолгосрочное сотрудничество в области поставок высококачественных масел, бензинов и дизельного топлива, а также разработки новых смазочных материалов и современных масел.
Партнерство АВТОВАЗа и «Роснефти» будетреализовано в рамках программ перспективного развития обеих компаний со значительными инвестициями в научные разработки и развитием производственной базы.
Лидер нефтегазовой отрасли и крупнейший отечественный автопроизводитель объединяют усилия и открывают широкие перспективы для развития научного и производственного потенциала обеих компаний. В результате этой работы потребители получат продукцию, качество которой будет соответствовать высоким стандартам.В частности, Новокуйбышевский завод масел и присадок запускает новую линию масел, которая обладает высококлассными характеристиками и отвечает самым современным требованиям автопроизводителей отметил президент ОАО НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов, комментируя подписание соглашения.
«Благодаря сотрудничеству с крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией страны мы придадим импульс нашим совместным научным разработкам. Экономический эффект даст возможность ощутимо помочь городу, где работает наш завод, - заявил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров во время подписания соглашения. - Мы приняли решение, что деньги, заработанные в этом проекте, направим на строительство спортивных площадок в школах Тольятти».
Для справки:
ОАО «АВТОВАЗ» – один из крупнейших автопроизводителей Европы. Сегодня производственные мощности АВТОВАЗапозволяют выпускать около 800.000 автомобилей и автокомплектов в год. С 1970 года АВТОВАЗ произвел более 26 млн. автомобилей LADA. Продукция АВТОВАЗа – легковые автомобили массового производства в ценовом диапазоне 200.000 – 500.000 руб.
ОАО «НК «Роснефть» - крупнейшая российская нефтяная компания, одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций мира. В 2011 г. компания добыла 122,6 млн тонн нефти. На заводах «Роснефти» было переработано 57,9 млн тонн нефти. В настоящее время Компания реализует масштабную программу модернизации НПЗ, инвестиции в которую только в 2012 г. составят 168 млрд руб.