АВТОВАЗ и РОСНЕФТЬ подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предполагаетдолгосрочное сотрудничество в области поставок высококачественных масел, бензинов и дизельного топлива, а также разработки новых смазочных материалов и современных масел.

Партнерство АВТОВАЗа и «Роснефти» будетреализовано в рамках программ перспективного развития обеих компаний со значительными инвестициями в научные разработки и развитием производственной базы.

Лидер нефтегазовой отрасли и крупнейший отечественный автопроизводитель объединяют усилия и открывают широкие перспективы для развития научного и производственного потенциала обеих компаний. В результате этой работы потребители получат продукцию, качество которой будет соответствовать высоким стандартам.В частности, Новокуйбышевский завод масел и присадок запускает новую линию масел, которая обладает высококлассными характеристиками и отвечает самым современным требованиям автопроизводителей отметил президент ОАО НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов, комментируя подписание соглашения.

«Благодаря сотрудничеству с крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией страны мы придадим импульс нашим совместным научным разработкам. Экономический эффект даст возможность ощутимо помочь городу, где работает наш завод, - заявил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров во время подписания соглашения. - Мы приняли решение, что деньги, заработанные в этом проекте, направим на строительство спортивных площадок в школах Тольятти».

Для справки:

ОАО «АВТОВАЗ» – один из крупнейших автопроизводителей Европы. Сегодня производственные мощности АВТОВАЗапозволяют выпускать около 800.000 автомобилей и автокомплектов в год. С 1970 года АВТОВАЗ произвел более 26 млн. автомобилей LADA. Продукция АВТОВАЗа – легковые автомобили массового производства в ценовом диапазоне 200.000 – 500.000 руб.