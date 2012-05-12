«Тагильские должники рискуют не улететь в отпуск» - Пенсионный фонд

Дело в том, что до конца прошлого года все индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты и частные нотариусы должны были уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Напомним, в 2011 году сумма платежа составляла чуть более 16 тысяч рублей.

На сегодняшний день должниками считаются 8 тысяч плательщиков с общим долгом около 52 млн. рублей, сообщают в Управлении Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. При этом в целях взыскания задолженности Пенсионный фонд имеет право обратиться в суд. По ходатайству ПФР и решению суда может быть ограничен выезд должников за рубеж.

Напоминаем, что уплата страховых взносов не зависит от доходов индивидуального предпринимателя. Федеральный закон также не освобождает от взносов ИП, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.