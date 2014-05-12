«МегаФон» поможет защитить леса Свердловской области от пожаров
В преддверии пожароопасного сезона компания «МегаФон» совместно с Уральской базой авиационной охраны лесов запустили проект по дистанционному мониторингу лесных пожаров в Свердловской области. В 24 населенных пунктах региона на антенно–мачтовых сооружениях (АМС) оператора теперь установлена система видеонаблюдения, которая поможет следить за состоянием лесных массивов в режиме онлайн.
IP-камеры будут обнаруживать очаги возгорания в районе поселков Красногвардейский, Северка, Горноуральский, Верх-Нейвинский, Шабровский, Косяково, Комсомольский, Назарово, Дружинино, Уфимский, Юшала, Тугулым, Талица, Коркинское, Алтынай, Билимбай, Кокшарова, в селе Никольское, в деревне Пелевина.
Точки мониторинга также установлены в городах Кушва, Артёмовский, Богданович, Полевской, Верхняя Пышма. В режиме реального времени изображение с видеокамер по высокоскоростным каналам передачи данных «МегаФона» передаётся на пульт оператора в региональную диспетчерскую службу Уральской авиабазы. Благодаря VPN-сети, отличающейся высокой надежностью и информационной безопасностью, информация поступает специалистам по защищенному каналу на скорости до 20 Мбит/сек (прим.: VPN – виртуальная частная сеть).
Наряду с услугами надежной связи мы предлагаем для наших клиентов скоростную передачу данных. Сейчас сеть «МегаФон» обеспечивает бесперебойное функционирование созданной системы видеомониторинга. По нашим скоростным каналам связи осуществляется мгновенная передача информации c видеокамер диспетчеру, что позволит на ранней стадии обнаружить место возгорания. Такую систему можно применять в совершенно различных областях, где требуется оперативное реагирование отметила директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского филиала ОАО «МегаФон» Инна Смирнова.
Пожары часто не только приводят к уничтожению лесных массивов, но и ставят под угрозу безопасность жителей во многих населенных пунктах, введение в эксплуатацию системы видеомониторинга становится жизненной необходимостью. Новая система благодаря большому количеству вышек связи «МегаФона» позволит контролировать ситуацию, следить за погодными условиями в местах задымления и оперативно принимать меры по сохранению лесов сообщил директор ГБУСО «Уральская база авиационной охраны лесов» Игорь Будько.