«МегаФон» поможет защитить леса Свердловской области от пожаров

IP-камеры будут обнаруживать очаги возгорания в районе поселков Красногвардейский, Северка, Горноуральский, Верх-Нейвинский, Шабровский, Косяково, Комсомольский, Назарово, Дружинино, Уфимский, Юшала, Тугулым, Талица, Коркинское, Алтынай, Билимбай, Кокшарова, в селе Никольское, в деревне Пелевина.

Точки мониторинга также установлены в городах Кушва, Артёмовский, Богданович, Полевской, Верхняя Пышма. В режиме реального времени изображение с видеокамер по высокоскоростным каналам передачи данных «МегаФона» передаётся на пульт оператора в региональную диспетчерскую службу Уральской авиабазы. Благодаря VPN-сети, отличающейся высокой надежностью и информационной безопасностью, информация поступает специалистам по защищенному каналу на скорости до 20 Мбит/сек (прим.: VPN – виртуальная частная сеть).

Наряду с услугами надежной связи мы предлагаем для наших клиентов скоростную передачу данных. Сейчас сеть «МегаФон» обеспечивает бесперебойное функционирование созданной системы видеомониторинга. По нашим скоростным каналам связи осуществляется мгновенная передача информации c видеокамер диспетчеру, что позволит на ранней стадии обнаружить место возгорания. Такую систему можно применять в совершенно различных областях, где требуется оперативное реагирование отметила директор по развитию корпоративного бизнеса Уральского филиала ОАО «МегаФон» Инна Смирнова.