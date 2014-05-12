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«МегаФон» поможет защитить леса Свердловской области от пожаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» поможет защитить леса Свердловской области от пожаров

12 мая 2014, 10:10ОбществоПавел Сидоренко
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