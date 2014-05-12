«Творим добро», или как увлечь ораву юных тагильчан (ФОТО)

Запах хвойных деревьев, гомон лесных обитателей, ветерок с пруда и местный пёс Буч встречали маленьких гостей из большого дома. Заранее подготовленная развлекательная программа активного отдыха пришлась по вкусу всем – от малышей до самых взрослых ребят.

Дети показали умение работать в команде, блеснули сообразительностью и скоростью решения поставленных перед ними задач. Каждый этап конкурса был закреплён за одним из взрослых, включая сотрудников базы отдыха, которые охотно помогали детям выполнять задания.

Фото Анны Бишаровой

Клад – угощения для всех участников конкурса - обнаружила команда, быстрее всех добравшаяся до финиша. Вскоре подоспели и остальные участники. На веранде, у самого берега пруда, детей ждал пылающий мангал с румяными шипящими сосисками. А на десерт каждый ребёнок получил сладкую вафельную конфету. После конкурсов на природе дети с удовольствием приступили к трапезе.

Фото Анны Бишаровой

Сотрудники базы отдыха пригласили всех погреться и перекусить в банкетный зал роскошного гостевого коттеджа, а для желающих провели подробную экскурсию по территории базы. Дети и взрослые покидали базу отдохнувшие, довольные и переполненные позитивными впечатлениями.

Добавим, Анна Бишарова является номинантом Премии «Человек года» «За доброту». Подробная информация о ее деятельности есть на индивидуальной странице Анны.