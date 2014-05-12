Услуги хакеров значительно подешевели в цене в России

Еще в прошлом году работа, связанная с взломом чужого аккаунта приравнивалась к «черному заданию», так как будто для выполнения этой работы нужно было нанимать специалиста, который имеет необыкновенные способности и сверхъестественную подготовку. А уже сегодня эта услуга перестала вызывать, у кого бы-то ни было удивления, и превратилась в довольно привычное дело. И, как следствие, существенно снизилась стоимость за то чтобы взломать чужой пароля в какой-то социальной сети.

Два года назад за то чтобы подобрать пароль для «Фейсбука» платили от двухсот до трехсот долларов. Тогда как сегодня эта услуга оценивается не дороже трёх тысяч рублей. Взлом пароля «ВКонтакте» по-прежнему один из самых популярных заказов для хакеров, а потому особых изменений в стоимости тут не наблюдается, однако и тут имеются приятные для заказчиков скидки. Если в 2011 году - 2012 году заказать взломать профиль в данной социальной сети, можно было за сумму от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей, то сегодня эту же работу можно заказать меньше чем за девяносто долларов. Осуществить взлом электронной почты, если сравнивать с ценами на взлом адреса в социальной сети, можно практически даром.

Имеются настолько добрые хакеры, которыми осуществляется взлом почты, в качестве бонуса за получение оптового заказа. Такие заказы дают те, у кого имеется интерес «вскрыть» аккаунты всех собственных друзей в соцсети, либо хотя бы трех пользователей. Заказ считается до такой степени выгодным и привлекательным, что параллельно можно и чью-то электронную почту вскрыть. Это тем более просто, что у современной молодёжи, как правило, не очень богатая фантазия и очень часто пароль для входа в социальную сеть такой же, как и пароль для ящика. Достаточно потратить пятьдесят долларов за такую услугу, и любой ящик на «Яндексе» или «Майле» будет вскрыт. Достаточно уверенно на своих позициях стоит «Одноклассники»: стоимость взлома аккаунта в данной социальной сети держится на уровне от трех тысяч рублей до четырех тысяч рублей.