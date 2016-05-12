На Урале связисты «прошлись» по садовым маршрутам

По данным связистов, в период, когда деревья покрываются листвой, уровень принимаемого сигнала становится на 10 дБм ниже, чем в том же месте зимой, при отсутствии листьев. В лесных массивах и парках листва деревьев экранирует волну сотовой связи, частично препятствуя ее прохождению. Оперативно реагировать на изменения уровня сигнала позволяют RET-антенны. С их помощью специалисты «МегаФона» дистанционно изменяют параметры и угол наклона сигнала от базовой станции.

Сезонную подготовку телеком-оборудования оператор провел в районах дачных массивов, поселков, где с приходом весеннего тепла количество жителей увеличивается в разы. Оператор перераспределил мощность сети, чтобы предупредить перегрузки и сбои.

Надежная связь и интернет обеспечены жителям и гостям поселков: Монетный, Горный Щит, Исеть, Карасьеозерский, Светлореченский, Новоберезовский, Патруши, Шабровский, Шиловка, Завидово, Садовый, Клевер, Лиственный, Ромашкино, Бажовские места, Кадниково, Заповедник, Галактика, Медный, Южный, Дубрава, Малый Исток, Кашино, Новое Созвездие, Сысерть, Балтым, Верхнее Дуброво.

С наступлением дачного сезона несколько изменяются места концентрации абонентов, а значит и трафика, попросту если зимой на берегах водоемов и в дачных поселках услуги связи не очень востребованы, то летом картина меняется. Поэтому мы точечно корректируем зону обслуживания, меняя настройки объектов в дачных массивах и местах отдыха, окруженных лесопосадками, для более комфортного общения отдыхающих отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.