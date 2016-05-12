Возможность создания налога для безработных обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты РФ

При этом он привел в пример Белоруссию, чей опыт, по его словам, сейчас изучают в министерстве:

Коллеги наши из Белоруссии, может, поделятся опытом, у них серьезнейшие инновации произошли. Они ввели так называемый налог на тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте, но не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности. Они на такой серьезный шаг пошли. Мы пока эту тему обсуждаем, у них такое решение уже принято приводит цитату Андрея Пудова «РИА Новости».

Сейчас основной целью Минтруда является легализация рынка труда в Российской Федерации. Обсуждаемый налог мог бы мотивировать граждан работать официально. Пока же министерству приходится действовать административными путями. Тем не менее, по словам Андрея Пудова, даже такое воздействие позволило заключить в 2015 году около 2 миллионов трудовых договоров. А за первые четыре месяца 2016 года — уже около 400 тысяч.

Позднее стало известно, что пока обсуждение ведется в контексте изучения опыта Белоруссии.

С похожим предложением выступали в апреле 2015 года депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.