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Возможность создания налога для безработных обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возможность создания налога для безработных обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты РФ

12 мая 2016, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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