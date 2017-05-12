Высокопоставленный полицейский свердловского главка МВД Виктор Бердников покидает свой пост
12 мая 2017, 09:55Общество
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58-летний генерал-майор, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Виктор Бердников принял решение уйти на пенсию.
Сюжеты: Екатеринбург
Виктор Бердников дольше всех проработал в должности руководителя управления по работе с личным составом. 15 лет он занимал этот пост. Всего в органах МВД Бердников прослужил 34 года.
С его уходом из штата Главного Управления МВД навсегда исчезнет четвертый генерал-майор. С таким званием в главке останутся только три человека.
Бердников до июня будет находиться в отпуске, а далее он решил уйти на пенсию, сообщает URA.RU. Как рассказал сам генерал-майор, ему уже поступило несколько предложений относительно будущей его деятельности. В том числе, он рассматривает вариант преподавательской деятельности в институте МВД.
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