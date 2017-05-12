Высокопоставленный полицейский свердловского главка МВД Виктор Бердников покидает свой пост

Виктор Бердников дольше всех проработал в должности руководителя управления по работе с личным составом. 15 лет он занимал этот пост. Всего в органах МВД Бердников прослужил 34 года.

С его уходом из штата Главного Управления МВД навсегда исчезнет четвертый генерал-майор. С таким званием в главке останутся только три человека.

Бердников до июня будет находиться в отпуске, а далее он решил уйти на пенсию, сообщает URA.RU. Как рассказал сам генерал-майор, ему уже поступило несколько предложений относительно будущей его деятельности. В том числе, он рассматривает вариант преподавательской деятельности в институте МВД.