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Писатель Алексей Иванов приглашен в проект кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Писатель Алексей Иванов приглашен в проект кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле

12 мая, 13:00Общество
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