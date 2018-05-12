Писатель Алексей Иванов приглашен в проект кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле
12 мая, 13:00Общество
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Известного уральского писателя Алексея Иванова пригласили присоединится к проекту кластера вокруг горы Белой в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вокруг горы Белой планируется создать особую экономическую зону, куда войдут исторические места, например, Висимский заповедник, Черноисточинск и река Чусовая.
Руководство рабочей группы по развитию кластера решило пригласить Иванова в проект, потому что он хорошо разбирается в истории Демидовских мест и уже писал о них в своих книгах. Также, по словам руководства, у писателя есть материалы для написания новой книги об этих местах.
Средства для продвижения проекта с участием Иванова планируется попросить у известных уральских бизнесменов.
Продюсер Алексея Иванова подтвердила, что писателю поступило предложение принять участие в данном проекте, и он им заинтересовался, но конкретных договоренностей пока нет, пишет Znak.
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