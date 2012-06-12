«Дорогой, я купила эротические костюмы!»

Эротические костюмы для новичков

Если Вы впервые собираетесь приобрести костюм для постельных утех, подойдите к этому вопросу ответственно. Конечно, это не жизненно важное событие, и со стороны может показаться вообще несущественным – подумаешь,

Не стоит останавливаться на варианте наряда только потому, что он доступен, а Вы не хотите больше искать – это абсолютно неправильный путь к тому, чтобы разнообразить свою жизнь сексуальными костюмами. Если магазины, которые Вы обыскали, не могут предложить Вам должного разнообразия – обратитесь в интернет, где точно найдете сотни вариантов – от сексуального Человека-Паука до сотрудницы милиции или горничной.

Подумайте о том, какая ролевая игра для Вас ближе. Как именно Вы хотели бы провести свой интимный досуг, какие образы будоражат Ваше воображение, а в каком из них Вы бы чувствовали себя наиболее комфортно? Что нравится Вашему партнеру, и можете ли Вы найти консенсус в своих фантазиях, выбрав пару костюмов, которые будут наиболее подходящими и возбуждающими для Вас обоих?

С каких костюмов лучше начать?

Не стоит сразу же приобретать максимально откровенные костюмы – Вам может быть некомфортно в них. Существует огромное количество вариаций на тему эротических комплектов, которые по сути представляют собой просто модернизированное нижнее белье. Даже такие мировые бренды, как Виктория Сикрет выпускают подобные комплекты и по праву считают их жемчужиной своего ассортимента. Начните с подобного смелого белья, которое позволит Вам понемножку перейти к тому, чтобы использовать в своем интимном досуге те комплекты, о которых Вы раньше и подумать не могли. Самое главное – чтобы Вы чувствовали себя комфортно в тех костюмах, которые выбираете.