Международный фестиваль «Рок над Волгой» побил прошлогодний рекорд посещаемости

«Рок над Волгой», основанный в 2009 году и представляющий на концертной площадке лучших музыкантов зарубежного и российского рока, посвящен Дню России. В прошлом году он собрал рекордное количество зрителей и стал крупнейшим в Европе. В этом году организаторы ожидали собрать около 400 тысяч человек. По данным на 19.00 мск понедельника, на фестивале присутствовало около 268 тысяч человек.

Фестиваль начался практически вовремя, но успеть к началу зрителям было не просто из-за километровых дорожных заторов, привычных для событий такого масштаба. В связи с «Роком над Волгой» электрички и автобусы на фестиваль ходили в течение дня бесплатно.

Вход, как и в предыдущие годы, на фестиваль был свободный. «Року над Волгой» в этом году повезло и с погодой — вместо ожидавшегося дождя публику радовало солнце и легкий ветер. На фестивале дежурила скорая помощь, за безопасностью следили многочисленные сотрудники полиции. В некотором отдалении от сцены проходили спортивные мероприятия на специально отведенной для этого площадке. По всему полю организованы были точки раздачи бесплатной питьевой воды.

Самыми первыми на сцену вышли музыканты группы «Мордор», исполнившие несколько песен. Пожелавшие собравшимся доброго утра «Би-2», «разогрели» публику несколькими композициями с последнего альбома Spirit, после чего исполнили свои главные и хорошо знакомые российской публике композиции: «Скользкие улицы», «Моя любовь», «Мой рок-н-ролл», «Последний герой», «Большие города». «Ю-Питер» также особенных сюрпризов своим поклонникам не приготовил: старые песни, в том числе «Связанные одной цепью», «Апостол Андрей», и классическая для команды программа.

Особенно тепло публика встречала группу «Аквариум», которой в этом году исполнятся 40 лет. Пока музыканты готовились к выступлению, Горкуша рассказал историю о том, как, еще будучи детьми, они познакомились с БГ, который чуть позже стал играть в его репетиционной студии. Во время концерта Гребенщиков в красной рубашке и бандане пел песни с нового альбома, а под конец концерта даже разбил свою гитару о пол сцены.

Ведущими первой части концерта были участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша, веселивший собравшихся стихами и рассказами о своем знакомстве с разными музыкантами, и приехавший специально на «Рок над Волгой» с кинофестиваля «Кинотавр» Дмитрий Дюжев. Вторую часть концерта вели Ольга Шелест и Сергей Светлаков, представившие зарубежных хедлайнеров «Рока над Волгой».

Окончательно разгорячить многотысячную аудиторию удалось питерской команде «Ленинград». Фронтмен группы Сергей Шнуров в очередной раз решил удивить поклонников, появившись с голым торсом, в спортивных черных штанах, на которые сверху были надеты красные женские трусики. Как он признался чуть позже журналистам, их он позаимствовал у жены в качестве талисмана.

С коллективом в Самару приехала и Юля Коган, известная также как Юля Ноги или «несравненная Юля», как ее называл во время выступления Шнур. Она исполнила несколько сольных песен, которые были тепло встречены публикой, за исключением разве что песни «Сладкий сон» — казалось, публика немного робела и не решалась громко распевать текст с ярким эротическим контекстом. «Ленинград» спел «Когда нет денег», «Менеджер», WWW, «Любит наш народ», а фанаты в ответ подпевали, скандировали название коллектива, не отпуская со сцены.

«Король и Шут» отбросили кокетство с публикой и решили ничем особенно не удивлять зрителей. Все тот же привычный «Проклятый старый дом», «Мертвый анархист», «Марионетки», «Фокусник». Французская певица ZAZ вышла на сцену «Рока над Волгой», чтобы исполнить свои наиболее известные работы. Она много обращалась к публике, благодарила по-русски. После нее на сцену поднялась группа «Океан Эльзи», тут же сорвавшая овации публики.

Выступления главных хедлайнеров фестиваля, зарубежных артистов были запланированы под закрытие «Рока над Волгой». В целом, выступление команды Garbage походило на программу их недавнего концерта в Москве — много нового, тщательно сбалансированного с известными композициями, вроде Cherry Lips или Run Baby Run.

«Спасибо. Мы вас любим. Пожалуйста, когда находитесь на этом фестивале, относитесь бережно друг к другу, чтобы все-таки это был праздник, и не возникло конфликтов», — сказала певица.

Кинчев вместе с группой «Алиса» в очередной раз приехал с огненными спецэффектами. Во время его выступлений фанаты зажигали файеры. У сцены начала образовываться давка, которая переросла в несколько слэмов у сцены.

Закончился предъюбилейный фестиваль концертом культовой американской группы Limp Bizkit. Выступлению предшествовали длинные беседы ведущих, что было связано с неполадками аппаратуры. В это время все поле поблизости от поселка Петра-Дубрава было заполнено людьми, которые стали сдвигаться к сцене, чтобы лучше увидеть своих кумиров. Так что к началу выступления зрители скандировали название коллектива и устраивали слэмы.