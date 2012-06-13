Полис ОСАГО предлагают «привязывать» не к машине, а к водителю

Собственник транспортного средства может приобрести полис с неограниченным кругом водителей, однако стоимость такого полиса будет значительно больше. «Обладая таким личным страховым полисом, водитель будет вправе управлять любой машиной, которая находится у него в собственности, – рассказал РИА «Новости» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов. – А при наличии соответствующей доверенности, с согласия или в присутствии владельца другого транспортного средства, он сможет садиться за руль и другого ТС без необходимости вписывания его в какой-либо страховой полис». Нилов подчеркнул, что на стоимость полиса ОСАГО будут влиять лишь возраст, стаж и аварийность того или иного водителя. По мнению авторов инициативы, принятие такого закона позволит значительно упростить процедуру получения полиса ОСАГО и удешевит страховую премию, так как взрослому и опытному водителю не придется переплачивать за то, чтобы вписать с свой полис более молодого водителя с небольшим стажем управления ТС. Он также снимет многие проблемы, связанные с возникающей иногда необходимостью передать управление своим автомобилем третьему лицу. «Закон позволит защитить интересы как страхователей, так и других участников дорожного движения, а также повысит заинтересованность водителей транспортных средств в обеспечении безопасности дорожного движения», – считают авторы документа. Нилов также подчеркнул, что в жизни часто возникают ситуации, когда собственник транспортного средства вынужден передать право вождения человеку, не вписанному в страховой полис, по самым разным обстоятельствам, которых он не предполагал при заключении договора обязательного страхования. Например, если ему необходимо воспользоваться услугой «трезвый водитель» или так называемой «валет-парковкой», когда собственник автомобиля подъехав к гостинице, ресторану, аэропорту или вокзалу хочет воспользоваться услугами водителя, который припаркует автомобиль или подъедет в назначенное время к указанному владельцем месту. Эти услуги давно распространены во многих странах мира и появились в России. «Однако в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия владелец не сможет получить страховую выплату, поскольку водитель, осуществляющий «валет-парковку» или вызванный им «трезвый водитель» не вписан в его страховой полис, – пояснил депутат. – Чтобы получить в подобных случаях соответствующую страховую выплату, собственникам транспортного средства приходится обращаться в судебные инстанции, тратить свое время, а также деньги на оплату услуг адвоката, и при этом нет гарантии того, что он получит причитающуюся ему страховую выплату». Кроме того, ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях России предусматривает штрафа в 300 руб. за управление транспортным средством водителем, не указанным в страховом полисе. «Таким образом, любые услуги, связанные с «валет-парковкой», «трезвым водителем», а также передача управления транспортным средством любому лицу, если он не вписан в страховой полис, запрещаются законодательно», – заключил парламентарий.