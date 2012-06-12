Увлекательная поездка в Тайланд – отличный способ интересно провести свой отпуск или каникулы

Приобрести путевки в Тайланд из Москвы не составляет никакого труда. Тайланд – это страна с тропическим климатом, обладающая тремя основными временами года. С ноября по февраль засушливая зима способствует установлению мягкой погоды. С марта по май, когда на территории действует жаркий сезон, держится высокая влажность воздуха и сильный зной, при этом практически не бывает осадков. С мая по октябрь в сезон дождей страна охватывается юго-восточными муссонами, которые приносят с собой ливневые дожди. Горящие туры в Тайланд с удовольствием покупаются россиянами круглый год даже в сезон муссонов.

Посетив Тайланд, вам удастся получить эстетическое наслаждение от просмотра Храма Золотого Будды, в котором расположена статуя Будды весом 5,5 тонн, изготовленная из чистого золота. Также можно побывать в большом храмовом комплексе «Ват По», где есть гигантская статуя лежащего Будды, Королевском дворце – резиденции королей Тайланда, Храме Изумрудного Будды, находящемся в Бангкоке. Обычно все туры в эту страну включают в себя обзорные экскурсии, предполагающие посещение этих святынь. Юго-западнее Бангкока на расстоянии в 110 км расположен «Плавучий рынок». Неподалеку от него можно наблюдать 120-метровую сверкающую на солнце Чеди – очень древнее и высокое сооружение Тайланда. Древняя столица Сиама – Аюттайи и крокодиловая ферма расположены в 90 км от Бангкока. Храмы «ЧаоМонгкол» и «Панам Чоенг», а также дворец Банг Па-Ин являются летними резиденциями первых королей из династии Чакри. Еще в незапамятные времена был создан театр теней «нанг-талунг», в котором можно увидеть уникальные представления, не показываемые больше нигде в мире. Таков неполный список достопримечательностей, которыми может насладиться любой посетитель этой экзотической страны.