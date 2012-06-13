В сеть попали первые шпионские снимки Renault Clio RS
13 июня 2012, 05:12ОбществоРОман БОТов
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Заряженный хэтчбек от Renault - Clio RS - попал в объективы фотошпионов во время тестовых испытаний во Франции. Внешний вид автомобиля несколько отличается от экстерьера базовой модели. Основные изменения коснулись переднего и заднего бамперов и капота.
Кроме того, автомобиль получил спортивные боковые юбки и спойлер. Clio RS также выдадут оригинальные литые диски на низкопрофильной резине. Под капотом автомобиля, соглано информации инсайдеров, будет располагаться 210-сильный бензиновый агрегат. Существует информация, касающаяся другого исполения Renault Clio. Неофициальные источники утверждают, что французы готовят еще одно исполнение горячего хэтчбека с приставкой Sport. Автомобиль получит спортивную подвеску, массивный обвес и более мощный мотор. Других подробностей о Renault Clio RS и Renault Clio Sport пока нет.
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