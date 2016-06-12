В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек

По информации МЧС, сообщение о пожаре на улице Каспийская поступило в 23:07. Горел второй этаж и крыша двухэтажного здания. К месту возгорания было направлено 12 единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Из ранее не до конца расселенного барака пожарные эвакуировали шестерых жителей.