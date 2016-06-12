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В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек

12 июня 2016, 14:25Общество
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