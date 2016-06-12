В Нижнем Тагиле пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек
12 июня 2016, 14:25Общество
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Возгорание произошло в ночь с 11 на 12 июня в двухэтажном бараке, расположенном на Старателе. Огонь захватил площадь в 300 квадратных метров.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации МЧС, сообщение о пожаре на улице Каспийская поступило в 23:07. Горел второй этаж и крыша двухэтажного здания. К месту возгорания было направлено 12 единиц спецтехники и 21 человек личного состава. Из ранее не до конца расселенного барака пожарные эвакуировали шестерых жителей.
Пожар был локализован в 00:32. Открытое горение ликвидировали в 01:02. Полностью справиться с огнем удалось в 05:16. Благодаря профессионализму пожарных, происшествие обошлось без жертв.
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