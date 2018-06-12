В поисках сокровищ: пиратский квест прошел в детской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

Далее ребятам предстояло путешествие по разным странам и континентам. В Европе они состязались в меткости и по шифру разыскивали книгу с запиской на книжных просторах библиотеки. В Америке преодолели тропу индейцев с препятствиями. В Африке представили себя в роли попугая и разучивали скороговорки.