В поисках сокровищ: пиратский квест прошел в детской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
12 июня, 14:00Общество
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8 июня в детской библиотеке №13 прошло интерактивное мероприятие «Тайна «Черной жемчужины», на котором юные тагильчане пытались раскрыть загадку пиратского фрегата.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сначала мальчишки и девчонки выбрали капитана и боцмана, выясняли, какими качествами должен обладать пират, и выучили пиратский язык.
Далее ребятам предстояло путешествие по разным странам и континентам. В Европе они состязались в меткости и по шифру разыскивали книгу с запиской на книжных просторах библиотеки. В Америке преодолели тропу индейцев с препятствиями. В Африке представили себя в роли попугая и разучивали скороговорки.
Преодолевая препятствия и решая головоломки, ребята объехали весь свет, а сундук с пиастрами достался самому терпеливому и упорному пирату.
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