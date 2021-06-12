Экспедиция «Хозяин Арктики» вступила во второй этап

Ученые, участвующие в проекте «Хозяин Арктики», окончили первую часть экспедиции. Они преодолели свыше 12 тыс. км на самолете L-410 по 8 маршрутам. Исследователи отслеживали передвижения белых медведей и морских млекопитающих, а также дали оценку экологии в российской части Арктики.

По информации »Новых Известий», весной 2020 года Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, подписала соглашение с некоммерческой организацией «Центр «Арктические инициативы» и международным экологическим фондом «Чистые моря». Документ предусматривает тестовые авиаучеты белых медведей. Первый этап экспедиции начали в мае, он продлился 26 дней. Научная группа включила в себя исследователей Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, научного отдела заповедника «Усть-Ленский», нацпарка «Русская Арктика». В рамках проекта «Хозяин Арктики» ученые выполняли не только научную работу, но и вели деятельность по просвещению. Они встретились с жителями Тикси, провели уроки по экологии и космосу в местных школах. Экспедиция состоялась с участием летчика-космонавта, Героя России Валерия Токарева. По завершении первой части экспедиции уже на следующий день начался второй этап. Из Архангельска отплыло научное экспедиционное судно «Михаил Сомов». На нем участники в составе трех групп доберутся по морю сначала до Новой Земли, потом до Земли Франца-Иосифа. Цель исследователей — надеть спутниковые ошейники на самок белых медведей и взять биологические пробы. Ошейники позволят участникам отследить пути, по которым мигрируют медведи, и понять, где зимуют и проводят лето самки. Кроме того, ученые продолжат ведение карт здоровья белых медведей, а благодаря новой информации удастся получить более полную картину того, как меняющийся климат отражается на их популяции.

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