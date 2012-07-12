Автоломбард в наши дни - это отличный кредит под залог авто для автовладельцев

Услуги автоломбардов всегда считались наиболее быстрым средством получить необходимую сумму денег. Автовладельцу не потребуется доказывать устойчивость своего финансового положения или объяснять причину, по которой он решил оформить кредит под залог автомобиля.К тому же, вся процедура выдачи кредита в автоломбарде в общей сложности займет около 60-ти минут.

С каждым днем услуги автоломбардов становятся востребование, а спрос на нихувеличился, в частности, в период разгара экономического кризиса. В автоломбардыежедневно звонят множество клиентов с целью поинтересоваться, узнатьинформацию и условия получения кредита под залог транспортных средств, в число которых входят как легковые, так и грузовые автомобили, автобусы, мототехника и спецсредства.

Чем все же удобны услуги автоломбардов?Любой автоломбард готов выдать кредит до 80 процентов средств от реальной суммы предоставленного автомобиля, который прошел оценку и на него составлено оценщиком соответственное положительное заключение. Если брать отечественный транспорт, то он при сдаче в автоломбард не должен быть старше пяти лет с даты изготовления. Кроме того, автомобиль должен соответствующим образом выглядеть. Если, к примеру, он побывал в незначительном ДТП, то в кредите могут отказать или выдать кредит гораздо меньших размеров, чем обычно. После того, как автомобиль принят автоломбардом в залог, он ставится на охраняемую стоянку с составлением акта приема-передачи автомобиля, в котором расписываются представитель автоломбарда, сотрудник охранной организации и автовладелец.

Кроме принятия автомобилей в залог, автоломбарды могут в срочном порядке выкупить машину. Юристы автоломбарда подготовят в течение часа соответствующие документы с договором купли-продажи, а нотариус, который, как правило, работает и размещается в автоломбарде, заверит договор купли-продажи соответствующим образом.